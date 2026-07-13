Politico: посла Украины в США Стефанишину обвинили в хищении $55,8 тыс.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина, подавшая прошение об отставке по личным обстоятельствам, обвиняется по делу о хищении крупной суммы в Минюсте и незаконном приобретении госсобственности, пишет Politico, ссылаясь на украинского высокопоставленного чиновника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии