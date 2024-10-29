Глава МИД Северной Кореи отправилась в Россию с визитом

Встреча пройдет в рамках стратегического диалогаДелегация из Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) во главе с министром иностранных дел Цой Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом, сообщает посольство России в Северной Кореи.
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