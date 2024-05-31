Эдуарда Шарлота снова задержали за публикацию в запрещенной соцсети

Эдуард Шарлотт остается под стражей после попытки покинуть СИЗО. Отец музыканта утверждает, что против него возбуждено новое уголовное дело, связанное с публикацией в запрещенной социальной платформе Instagram, где он якобы использовал нецензурные выражения в адрес русскоязычных людей.
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