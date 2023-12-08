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После переезда из России Аллу Пугачёву стали беспокоить проблемы со здоровьем

После переезда из России Аллу Пугачёву стали беспокоить проблемы со здоровьем

У Аллы Пугачёвой ухудшилось состояние здоровья Она сделала пластические процедуры в Израиле. Фото: Агентство «Москва» / Зыков Кирилл После переезда из России у Аллы Пугачевой стало ухудшаться состояние здоровья.

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