Стубб не верит в нападение России, призывая Европу брать пример с финнов

Российская армия после конфликта на Украине станет гораздо сильнее, но нападать на Европу не будет. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
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