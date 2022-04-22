Вам нужны фольга и галстук: 5 интересных способов покрасить яйца к Пасхе

В четверг мы давали инструкции по окраске яиц, приготовлению куличей и пасхи в картинках. А сейчас покажем на видео, как еще навести красоту на белые и коричневые яйца с помощью шелухи, чулок, галстуков и других подручных средств.
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