Фонтанка

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Вам нужны фольга и галстук: 5 интересных способов покрасить яйца к Пасхе

Вам нужны фольга и галстук: 5 интересных способов покрасить яйца к Пасхе

В четверг мы давали инструкции по окраске яиц, приготовлению куличей и пасхи в картинках. А сейчас покажем на видео, как еще навести красоту на белые и коричневые яйца с помощью шелухи, чулок, галстуков и других подручных средств.

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