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20 самых смешных фото животных в дикой природе в мире — финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2026

20 самых смешных фото животных в дикой природе в мире — финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2026

Заржет даже ежик! Но сделает это с уважением: это официально самые смешные в мире животные в дикой природе 2026 года.

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