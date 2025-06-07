Минкультуры России расширяет поддержку учреждений культуры в Арктической зоне

Статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева заявила о планах ведомства по развитию культурной инфраструктуры в регионах Арктической зоны в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (национальный проект «Семья»).
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