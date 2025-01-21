В МВД Якутии высадился «Студенческий десант»

С 20 января стартовала ежегодная Всероссийская акция МВД России «Студенческий десант». В территориальных подразделениях республиканского ведомства проводятся ознакомительные стажировки студентов и учащихся образовательных учреждений.
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