За минувшую неделю, в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики, Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.