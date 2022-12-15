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Устюгов о словах Большунова про «мешков»: «Меня это напрягает немного, потому что он сказал, что было коллективным решением так ответить. Не особо хорошо»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов высказался о ситуации с Александром Большуновым. Ранее Устюгов после победы в спринте на этапе Кубка России назвал других лыжников сборной «мешками».

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