Свиней, коров и кур хотят защитить от жестокого обращения в России

Руслан Техажев

Уберите этих обдолбаных депутатов от кормушки граждане! Они хуже котов, которые от безделья чешут себе свои гениталии! Почему мы позволяем таким людям за наши народные деньги излагать всякую дребедень, и отвлекать от настоящей работы госорганы в которых эти никчёмные горлопаны являются представителями!