Сейчас в стране нет норм, которые бы распространялись на сельхозживность, говорят инициаторы В России общественники и депутаты предлагают защитить сельскохозяйственных животных от жестокого обращения, пишет "Парламентская газета".
Свиней, коров и кур хотят защитить от жестокого обращения в России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Руслан Техажев
Уберите этих обдолбаных депутатов от кормушки граждане! Они хуже котов, которые от безделья чешут себе свои гениталии! Почему мы позволяем таким людям за наши народные деньги излагать всякую дребедень, и отвлекать от настоящей работы госорганы в которых эти никчёмные горлопаны являются представителями!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии