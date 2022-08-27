Вучич объяснил отмену гей-парада кризисом в Косово

БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны отменяют проведение в Белграде намеченного на середину сентября всеевропейского гей-парада в свете кризиса в Косово и Метохии и других проблем и задач.
БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны отменяют проведение в Белграде намеченного на середину сентября всеевропейского гей-парада в свете кризиса в Косово и Метохии и других проблем и задач.
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