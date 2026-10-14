Восточный экономический форум в 2027 году состоится с 31 августа по 3 сентября во Владивостоке, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
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