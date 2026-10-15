Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вокруг шести детских садов и двух школ установили новые заборы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова.