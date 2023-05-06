Месси извинился перед ПСЖ за поездку в Саудовскую Аравию

Лионель Месси извинился перед руководством "Пари Сен-Жермен" (Paris Saint-Germain Football Club, PSG, ПСЖ) и товарищами по команде после того, как был отстранен от игр за поездку в Саудовскую Аравию – аргентинец пропустил тренировку, Reuters.