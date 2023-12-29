"Столько целей мы ещё не видели": Мониторы показали пугающее видео после ракетной атаки русских

Русские ракеты накрыли пол-Украины. Очевидцы рассказывают о последствиях утренней атаки.Украину атаковала в пятницу русская армия, напомня о повреждённом врагом (а может и вовсе уничтоженным) десантном корабле "Новочеркасск".