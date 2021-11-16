В США подняли вопрос о проведении программ по «защите прав человека» в Китае

Вот самая наглая нация - американцы! У себя бы сперва навели порядок что хотите сделать в других странах! Действительно, пока не получат "по зубам" не успокоятся!

Иван Петров

В первую очередь надо самим США ввести прямые выборы вместо кривоколенных, в которых все американские налогоплательщики отстранены на первых этапах. Затем в США надо каждого простого американца, включая индейцев, мексов, китайцев и проч. информировать о их правах. Со свободой слова в США вааще кирдык: у всех СМИ всего 6-8 конечных владельцев. Пора КНР заняться преобразованием демократии в США 😉😁