Для перерасчета платы за отопление в Калуге нужен акт о некачественном предоставлении услуги. Его оформляет управляющая компания после замера температуры в квартире, которая должна быть не ниже +18 градусов в жилых комнатах и +20 в угловых.
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