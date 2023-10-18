«Купянская мясорубка»: В ВСУ говорят, что Залужный уже утвердил план отступления

Генштаб ВСУ в раздумьях — драться за очередную «фортецю» или сразу драпать за Оскол Александр Ситников На фото: президент Украины Владимир Зеленский и генерал ВСУ Валерий Залужный (Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/TASS) На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Запад» нанесли пять авиационных ударов по складу с боеприпасами и пунктам временной дислокации подразделений 7 отдельного стрелкового батальона, району сосредоточения бронетанкового резерва 43 механизированной бригады и опорному пункту 113 бригады территориальной обороны в районах н.