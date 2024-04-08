Доля отечественных продуктов в общем объеме потребления Москвы превысила 80%

Ежегодно в Москве потребляется свыше 12 миллионов тонн продовольствия. В месяц это порядка 90 тысяч тонн овощей, 68 тысяч тонн фруктов и ягод, 89 тысяч тонн мяса, 40 тысяч тонн молока и 27 тысяч тонн рыбы.