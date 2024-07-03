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Военное обозрение

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Беларусь нам поможет: самолет «Освей» и судьбы региональной авиации

Беларусь нам поможет: самолет «Освей» и судьбы региональной авиации

В планах развития отечественной авиации до 2030 года минувшей весной случились серьезные изменения. Кроме снижения планов выпуска до 994 машин, в списке появился совершенно новый самолет – ЛМС-192 «Освей».

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