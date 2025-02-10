Внедорожник Range Rover SV вышел в новой дорогой спецверсии

BMW представила уникальную модель X7, продажа которой будет осуществляться исключительно в Японии. В то же время британская компания представила новый Range Rover 2025 года в специальной версии SV Bespoke Collins Edition.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии