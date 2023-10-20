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Останки Клещеевки. Октябрь 2023

Останки Клещеевки. Октябрь 2023

Останки поселка Клещеевка, за который бои продолжаются уже несколько месяцев. Почти все село сравняли с землей.

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Комментарии
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Замес идет не за руины... Совсем не за руины, а за гораздо большее... Руины Клещеевки- это всего лишь небольшой эпизод...
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15 час.
Юрий Золотарев
Главное - ЗАКОПАТЬ всю бандеросволочь!! А &quot;клещеевки&quot; ВСЕ восстановим!
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12 час.
Юрий Золотарев
Еще краше будут!
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12 час.

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