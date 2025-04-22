Дети мигрантов терроризируют школьников

В последнее время в России все чаще происходят конфликты школьников с детьми-мигрантами. Одним из таких случаев стал недавний инцидент в московской школе №2120, где двое подростков жестоко избили ученика восьмого класса, сломав ему челюсть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии