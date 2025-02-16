Ученый Чунг: РФ может развивать зеленую экономику за счет нефти и газа

Лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг заявил, что Россия может перейти к зеленой экономике, используя для этого доходы от продажи нефти и газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии