Проклятая каста: «неприкосновенные» в государственных и наднациональных элитах

1 декабря 2024 г. за несколько недель до окончания своих полномочий, президент США Джозеф Байден помиловал своего сына Хантера, обвиняемого по ряду статей федерального уголовного законодательства, в том числе за нарушение правил пользования огнестрельным оружием и сокрытия многомиллионных сумм от уплаты налогов.