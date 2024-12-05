Проклятая каста: «неприкосновенные» в государственных и наднациональных элитах

1 декабря 2024 г. за несколько недель до окончания своих полномочий, президент США Джозеф Байден помиловал своего сына Хантера, обвиняемого по ряду статей федерального уголовного законодательства, в том числе за нарушение правил пользования огнестрельным оружием и сокрытия многомиллионных сумм от уплаты налогов.
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