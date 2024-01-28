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«Эдмонтон» выиграл 16 матчей подряд. До повторения рекорда НХЛ – 1 победа, следующая игра – с «Вегасом»

Сегодня «Ойлерс» победили «Нэшвилл» (4:1). В тройку звезд вошли вратарь Стюарт Скиннер (28 сэйвов после 29 бросков, 12-я победа подряд), форварды Коннор Макдэвид (гол и 3 результативные передачи) и Леон Драйзайтль (гол и 2 передачи).

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