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Мода и Шоу-бизнес

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45-летний футболист Вячеслав Малафеев женился на известной спортсменке на 22 год младше: фото

45-летний футболист Вячеслав Малафеев женился на известной спортсменке на 22 год младше: фото

Экс-вратарь «Зенита», а ныне бизнесмен и участник реалити-шоу Вячеслав Малафеев рассекретил новые отношения всего пару месяцев назад, а 21 февраля уже повел избранницу в ЗАГС! Супругой 45-летнего футболиста стала трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ангелина Шкатова.

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