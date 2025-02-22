45-летний футболист Вячеслав Малафеев женился на известной спортсменке на 22 год младше: фото

Экс-вратарь «Зенита», а ныне бизнесмен и участник реалити-шоу Вячеслав Малафеев рассекретил новые отношения всего пару месяцев назад, а 21 февраля уже повел избранницу в ЗАГС! Супругой 45-летнего футболиста стала трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ангелина Шкатова.
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