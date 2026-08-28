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За рулем

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Бензин «Евро-4», «Евро-3» и «Евро-2»: в чем отличия

Бензин «Евро-4», «Евро-3» и «Евро-2»: в чем отличия

Кто из водителей при заправке смотрит на экологический класс топлива? Единицы. А между тем именно этот параметр показывает, сколько серы и других вредных примесей окажется в баке.

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