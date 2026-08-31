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Новости Брянска

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Брянский суд оставил в силе приговор за убийство в Дубровке

Брянский суд оставил в силе приговор за убийство в Дубровке

Житель Дубровки получил 9 лет колонии строгого режима и обязан выплатить 6 миллионов рублей компенсации за убийство жителя Сещи в 2020 году.

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