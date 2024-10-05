Второй сертификационный полет РН Vulcan прошел штатно, но с нюансом

Непонятно, что произошло во время запуска Vulcan Cert2, но что-то явно пошло не так. Несмотря на это, отделение ТРД от первой ступени прошло успешно и ждем дальнейших новостей от ULA В ракете-носителе «Вулкан» используется современный твердотопливный ускоритель GEM 63XL.
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