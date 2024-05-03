Рюмка здоровья. Врач рассказал, защищает ли алкоголь от онкозаболеваний

Считается, что умеренное употребление красного вина обладает защитным действием, поскольку в нем содержатся витамины и микроэлементы, а также ресвератрол — защитная молекула, которую некоторые растения синтезируют в ответ на инфекцию.
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