Глава ЯНАО Артхов показал видео с адаптирующимися к Москве ямальскими овцебыками

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на своих страницах в соцсетях показал видео с овцебыками с Ямала. Животные продолжают адаптироваться в Московском зоопарке, куда отправились для участия в проекте по воспроизводству популяции, объяснил глава региона.