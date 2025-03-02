Глава ЯНАО Артхов показал видео с адаптирующимися к Москве ямальскими овцебыками

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на своих страницах в соцсетях показал видео с овцебыками с Ямала. Животные продолжают адаптироваться в Московском зоопарке, куда отправились для участия в проекте по воспроизводству популяции, объяснил глава региона.
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