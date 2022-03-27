Семьи детей с ограниченными возможностями Уссурийска посетили цирковое представление

В субботу, 26 марта, дети с ограниченными возможностями вместе с родителями побывали в ДК "Дружба" на цирковом представлении "Мы — дети Галактики".
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