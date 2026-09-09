Gate заняла третье место по объему TradFi, лидируя по числу активов

Gate продолжает укреплять позиции на рынке криптовалютных TradFi-инструментов. Согласно последнему отчету RootData Crypto TradFi Landscape за 2026 год, за период с января по август совокупный объем торгов такими активами на платформе достиг $135,5 млрд.
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