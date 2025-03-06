Депутат Ткачев призвал увеличить зарплаты полицейским

Необходимо увеличить зарплаты полицейским, в частности тем, которые обеспечивают кибербезопасность. Об этом заявил ТАСС первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев («Новые люди»).