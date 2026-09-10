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Пять провалов, обман близких и счастливый союз: путь Янины Колесниченко к успеху и семейному теплу

Пять провалов, обман близких и счастливый союз: путь Янины Колесниченко к успеху и семейному теплу

Путь Янины Колесниченко в профессию дался ей нелегко: за плечами были годы отказов в театральных вузах, работа в театре кукол и даже вынужденный обман родных ради поездки в столицу.

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