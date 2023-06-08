«Аллигаторы» уничтожили бронетехнику врага при наступлении на стыке ДНР и запорожского фронта (ВИДЕО)

Ударно-разведывательные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили бронетехнику врага при наступлении на стыке ДНР и запорожского фронта.
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