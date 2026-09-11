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SPLETNIK

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"Они рады вернуться". В окружении Гарри и Меган прокомментировали их переезд в Великобританию

"Они рады вернуться". В окружении Гарри и Меган прокомментировали их переезд в Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прокомментировали своё возвращение в Великобританию. Заявление от источника, близкого к паре, последовало на фоне "ядовитого" письма отца принца, короля Карла III, в котором тот отказал им в особом отношении.

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