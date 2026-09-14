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Царьград

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Сальвини встретился с бизнесом Италии в России: надежда на мир

Сальвини встретился с бизнесом Италии в России: надежда на мир

Маттео Сальвини, вице-премьер Италии, встретился в Милане с предпринимателями, работающими в России. Обсуждались надежды на завершение конфликта на Украине и возобновление экономического сотрудничества.

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