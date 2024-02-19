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Сомневаются в победе Украины в конфликте с Россией: Германия не верит в успех

Сомневаются в победе Украины в конфликте с Россией: Германия не верит в успех

Сомневаются в победе Украины в конфликте с Россией: Германия не верит в успех Евгения КомароваВ свежем опросе, проведенном социологическим агентством INSA по заказу издания BILD, выяснилось, что население Германии проявляет растущее разочарование в отношении поддержки Украины.

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