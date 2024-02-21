Владимир Путин обозначил одну из стратегических целей на ближайшие годы

Речь об увеличении реального дохода россиян в 2024 году шла на заседании Совета по стратегическому развитию Президент России поручил правительству в текущем году уделить особое внимание повышению реальных доходов населения.
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