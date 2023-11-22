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Роман Савосин: «Прихожу постепенно к мысли, что могу никогда больше на международной арене не выступить, но по этому поводу я и не особо переживаю»

— Насколько для вас важен фактор возвращения на международную арену? — Лично для меня вопрос возвращения на международные старты вообще неважен.

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