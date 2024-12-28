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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» выставил Данило на трансфер. Защитник интересен «Наполи»

Туринский клуб официально объявил об этом бразильцу, сообщает Relevo. Данило провел более 200 матчей за «Ювентус».

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