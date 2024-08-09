В Калужской области полицейские и активисты «Движения Первых» сыграли в футбол

Руководство и сотрудники областного аппарата УМВД совместно с коллегами из Калужского ЛО МВД России на транспорте и активистами Общероссийского общественного движения детей и молодежи «Движение Первых» приняли участие во Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка».
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