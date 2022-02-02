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Давыдов об Олимпиаде-2022: «Благодаря локдауну в КХЛ сборная России стала главным фаворитом. Конкуренты только собираются и теряют игроков из-за вируса»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о подготовке сборной России к Олимпиаде-2022.

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