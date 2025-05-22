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Царьград

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"Софтлайн" планирует выделить 1 млрд рублей на дивиденды за 2024 год

"Софтлайн" планирует выделить 1 млрд рублей на дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Софтлайн" предложил утвердить дивиденды в размере 2,5 рубля на акцию за 2024 год, планируя выделить на это 1 млрд рублей.

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