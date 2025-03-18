Психолог Хорс: Современные люди больше склонны к психическим расстройствам, чем прошлые поколения

Новости внутренней и внешней политики в России

В современном мире доступно огромное количество информации о различных психических и эмоциональных расстройствах: тревожном, депрессивном, биполярном, обсессивно-компульсивном, синдроме дефицита внимания и гиперактивности и так далее.