Переговоры и прекращение огня на Украине больше не актуальны для Запада – The Telegraph

Дмитрий Боев

Впечатление такое, что наши и НАТОвские "разрешения на применения" работают в синхроне: они "разрешат" чуть больше, эти укродуболомы пульнут, не дай бог, плпадут - наши начинают уничтожать позиции "пуляльщиков" чуть дальше. А так они стоят себе, постреливают по малому и особо их далее линии соприкосновения и не тревожат. Только по энергетическим объектам. Которые через 3-4 дня восстанавливают...