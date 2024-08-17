На Западе прекратили разговоры о прекращении огня и переговорах между РФ и Украиной. Об этом пишет в своей колонке для британской газеты The Telegraph ее колумнист Фрэнсис Дернли.
Переговоры и прекращение огня на Украине больше не актуальны для Запада – The Telegraph
Комментарии
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Дмитрий Боев
Впечатление такое, что наши и НАТОвские "разрешения на применения" работают в синхроне: они "разрешат" чуть больше, эти укродуболомы пульнут, не дай бог, плпадут - наши начинают уничтожать позиции "пуляльщиков" чуть дальше. А так они стоят себе, постреливают по малому и особо их далее линии соприкосновения и не тревожат. Только по энергетическим объектам. Которые через 3-4 дня восстанавливают...
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16 час.
ВМ
Владимир Моргунов
НЕ НАДО ПОРОТЬ ХРЕНЬ-...ОШАРАШИЛА ЗАПАД...БЕЗ УЧАСТИЯ ЗАПАДА ЗЕЛЯ ПУКНУТЬ НЕ СМЕЕТ. ПРЕКРАТИТЕ ДЕРЖАТЬ НАС ЗА ПОЛНЫХ ЛОХОВ, НЕ ИЩИТЕ ОПРАВДАНИЙ ПОЛНОМУ ПРОВАЛУ НАШИХ ГОРЕ СТРАТЕГОВ !!!???
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15 час.
Кот Рыжый
Всё так и есть! А лампасоносцы, кроме как воровать, ни чего не умеют! А разведка предупреждала Генштаб заблаговременно.Ведь ни один день укронацики наращивали группировку!
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14 час.
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