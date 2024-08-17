Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Переговоры и прекращение огня на Украине больше не актуальны для Запада – The Telegraph

Переговоры и прекращение огня на Украине больше не актуальны для Запада – The Telegraph

На Западе прекратили разговоры о прекращении огня и переговорах между РФ и Украиной. Об этом пишет в своей колонке для британской газеты The Telegraph ее колумнист Фрэнсис Дернли.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Впечатление такое, что наши и НАТОвские &quot;разрешения на применения&quot; работают в синхроне: они &quot;разрешат&quot; чуть больше, эти укродуболомы пульнут, не дай бог, плпадут - наши начинают уничтожать позиции &quot;пуляльщиков&quot; чуть дальше. А так они стоят себе, постреливают по малому и особо их далее линии соприкосновения и не тревожат. Только по энергетическим объектам. Которые через 3-4 дня восстанавливают...
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16 час.
ВМ
Владимир Моргунов
НЕ НАДО ПОРОТЬ ХРЕНЬ-...ОШАРАШИЛА ЗАПАД...БЕЗ УЧАСТИЯ ЗАПАДА ЗЕЛЯ ПУКНУТЬ НЕ СМЕЕТ. ПРЕКРАТИТЕ ДЕРЖАТЬ НАС ЗА ПОЛНЫХ ЛОХОВ, НЕ ИЩИТЕ ОПРАВДАНИЙ ПОЛНОМУ ПРОВАЛУ НАШИХ ГОРЕ СТРАТЕГОВ !!!???
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15 час.
Кот Рыжый
Всё так и есть! А  лампасоносцы, кроме как воровать, ни чего не умеют! А разведка предупреждала Генштаб заблаговременно.Ведь ни один день укронацики наращивали группировку!
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14 час.

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